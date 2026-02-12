Campania Giovani 10 e lode chiede un Osservatorio regionale sulle nuove dipendenze giovanili

Ludopatia online, gaming e abuso dei social: l'allarme sulle patologie comportamentali. La proposta dell'associazione "Campani, Giovani 10 e Lode" al governatore Fico Un organismo stabile per tracciare e contrastare le "dipendenze emergenti". Non solo nuove sostanze psicoattive, ma soprattutto le derive comportamentali legate al digitale: gioco d’azzardo online, gaming compulsivo e uso patologico dei social media. È questo il cuore del piano sottoposto all'attenzione della Regione Campania per l'istituzione di un Osservatorio dedicato. L'iniziativa è stata promossa dall'associazione “Campani, Giovani 10 e Lode”.🔗 Leggi su Salernotoday.it

