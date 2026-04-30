Il 29 aprile, durante un impegno ufficiale presso l’IntoUniversity, Kate Middleton ha indossato un completo composto da un blazer azzurro. La scelta di abbigliamento ha mostrato un look dal taglio moderno, aggiornando il classico stile formale con un tocco contemporaneo. L’outfit ha attirato l’attenzione per la combinazione di eleganza e semplicità, adatta all’evento pubblico a cui ha partecipato.

Per l’impegno ufficiale del 29 aprile presso l’IntoUniversity, Kate Middleton ha scelto un ensemble dal gusto moderno, capace di reinterpretare il classico completo in chiave attuale. Protagonista dell’outfit è stato il blazer azzurro in lana firmato Erdem, un capo dalla linea strutturata che ha introdotto una nota luminosa e primaverile. Sotto, Middleton ha indossato un top in cashmere di ME+EM in una tonalità marrone calda, abbinato a pantaloni sartoriali di Edeline Lee nello stesso registro cromatico. A completare l’insieme, ha scelto pump classiche di Ralph Lauren e una collana essenziale firmata Daniella Draper. Questa continuità cromatica ha contribuito a creare una base visiva solida, su cui il blazer azzurro ha potuto risaltare con eleganza.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Per l’impegno ufficiale del 29 aprile presso l'IntoUniversity, Kate Middleton ha scelto un ensemble dal gusto moderno con blazer azzurro

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