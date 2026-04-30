Il giornalista Pedulla ha rivolto dure accuse all'ex presidente della FIGC, sostenendo che abbia portato il calcio italiano a livelli molto bassi e che non si renda conto della situazione. La polemica riguarda le decisioni e le gestioni passate, che secondo Pedulla hanno contribuito a peggiorare lo stato dello sport nel paese. La critica si inserisce in un contesto di discussione più ampio sulla gestione del calcio nazionale.

Calciomercato Milan: assalto a Gabriel Jesus, la stella dell’Arsenal per rilanciare l’attacco di Allegri. Restano due nodi però da sciogliere Agente Gila: «Non ci preoccupa il futuro». L’indizio sul difensore della Lazio e cosa filtra in vista dell’estate Borussia Dortmund, in chiusura il rinnovo di contratto di Samuele Inacio. Tutti i dettagli sulla firma dell’attaccante 18enne Neuer Bayern Monaco, permanenza vicina: contatti con l’agente per il rinnovo. Definita la strategia per la porta Calciomercato Milan: assalto a Gabriel Jesus, la stella dell’Arsenal per rilanciare l’attacco di Allegri. Restano due nodi però da sciogliere Agente Gila: «Non ci preoccupa il futuro».🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pedulla attacca Gravina: «Ha portato il calcio italiano oltre gli inferi e non se ne rende conto»

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