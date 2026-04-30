Pechino Express oggi ottava tappa | chi arriverà in Giappone?

Oggi si svolge l'ottava e ultima tappa della trasmissione Pechino Express, in onda in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. La tappa si svolge in Cina e rappresenta un momento cruciale per i concorrenti, che devono conquistare il passaggio verso il Giappone, l'ultimo Paese della rotta. La puntata è programmata per giovedì 30 aprile.

(Adnkronos) – Continua il viaggio di Pechino Express. Oggi, giovedì 30 aprile, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, andrà in onda l'ottava e ultima tappa in Cina, decisiva per conquistare il biglietto per il Giappone, terzo e ultimo Paese della rotta. Tra le varie missioni di questa tappa, i viaggiatori – guidati dal conduttore Costantino della Gherardesca insieme all’inviata Giulia Salemi – se la dovranno vedere con il 'Kung Fu Shaolin', un’antica arte marziale cinese basata sull’unione di meditazione e tecniche di combattimento. In totale correranno per 509 chilometri, la distanza che divide la città di Dengfeng dal traguardo finale di puntata fissato a Xi’an, dove le coppie si imbatteranno nell’incredibile Esercito di Terracotta, composto da oltre 7000 figure di guerrieri a grandezza naturale.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Pechino Express su Sky e NOW: tappa decisiva in Cina verso il GiapponeOttava tappa tra Shaolin e Xi’an: prove, eliminazioni e strategie per conquistare l’accesso alla finale di Pechino Express. Pechino Express, oggi nuovo appuntamento: ultima tappa in Indonesia(Adnkronos) – Nuovo appuntamento di Pechino Express stasera, giovedì 2 aprile, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pechino Express oggi nuovo appuntamento, l'ottava tappa e ultima in Cina; Pechino Express, L’Estremo Oriente: domani su Sky l’ottava tappa, l’ultima in Cina. Chi riuscirà ad andare in Giappone?; Anticipazioni Pechino Express, puntata del 30 aprile 2026: prende il via l’ottava tappa in Cina - fem; Pechino Express, le pagelle: Baby Jo Squillo fa i capricci (4), Costantino striglia Giulia Salemi (8). Pechino Express, oggi ottava tappa: chi arriverà in Giappone?Continua il viaggio di Pechino Express. Oggi, giovedì 30 aprile, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, andrà in onda l'ottava e ultima tappa in Cina, decisiva per conquistare il biglietto ... adnkronos.com Anticipazioni Pechino Express, puntata del 30 aprile 2026: prende il via l’ottava tappa in CinaI viaggiatori di Pechino Express continuano la loro avventura in Cina. Scopriamo le anticipazioni della tappa numero otto, in programma per ... alfemminile.com Domani, giovedì 30 aprile Alle 12.00 Giulia Salemi sarà ospite in #WlItalia #PechinoExpress Pechino Express Sky Italia Nowtv-it Segui la diretta su RTL 102.5 PLAY https://pulse.ly/m942myxbhv - facebook.com facebook #PECHINOEXPRESS - L’Estremo Oriente ogni giovedì alle 21:15 in esclusiva su @SkyItalia e in streaming solo su @NOWTV_It x.com