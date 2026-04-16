Pechino Express anticipazioni del 16 aprile | cosa succede nella sesta puntata

Il 16 aprile andrà in onda la sesta puntata di Pechino Express 2026, una tappa che promette di essere tra le più attese e imprevedibili dell’edizione. La trasmissione si svolge in diverse località e vede i concorrenti affrontare prove di resistenza e sfide lungo il percorso. La puntata sarà trasmessa in prima serata e seguirà gli sviluppi delle squadre coinvolte nelle tappe precedenti.

Pechino Express 2026 entra nel vivo con una delle tappe più attese e imprevedibili dell’edizione: la sesta. Il viaggio lungo la rotta dell’Estremo Oriente prosegue in Cina, ma questa volta con un’importante novità destinata a cambiare completamente gli equilibri tra i concorrenti. Nella puntata in onda giovedì 16 aprile in prima serata su Sky e in streaming su NOW, i viaggiatori dovranno infatti affrontare la gara in coppie completamente nuove. A dare il via alla rivoluzione sarà il conduttore Costantino della Gherardesca, che comunicherà ai concorrenti la necessità di “mixarsi” e ripartire da zero. Una dinamica storica del programma, tra le più amate dal pubblico, che mette alla prova non solo la resistenza fisica ma soprattutto la capacità di adattamento e di collaborazione.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Pechino Express, anticipazioni del 16 aprile: cosa succede nella sesta puntata Notizie correlate Pechino Express, anticipazioni del 2 aprile: cosa succede nella quarta puntataPechino Express è entrato nel vivo e, di fatto, la prima parte della trasmissione condotta da Costantino della Gherardesca è quasi terminata. Pechino Express, anticipazioni del 12 marzo: cosa succede nella prima puntataZaini in spalla, spirito di adattamento e tanta voglia di partire: Pechino Express torna in tv con una nuova stagione tutta da vivere. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pechino Express 2026, oggi la quinta tappa: le anticipazioni dell'arrivo in Cina; Pechino Express 2026, arriva la seconda inviata Giulia Salemi; Pechino Express 2026, stasera la quinta tappa: le anticipazioni di giovedì 9 aprile; Pechino Express 13, stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni. Pechino Express, anticipazioni del 16 aprile: cosa succede nella sesta puntataA Pechino Express svolta nella sesta tappa: coppie mixate, 355 km in Cina e prove decisive mettono alla prova adattamento e sintonia dei viaggiatori ... dilei.it Anticipazioni Pechino Express, puntata del 16 aprile 2026: al via la sesta tappa tra Huizhou e Meren QuifengLe coppie di Pechino Express continuano la loro gara dopo essere approdati in Cina. Scopriamo le anticipazioni della sesta tappa di questa sera, ... alfemminile.com Costantino Della Gherardesca ci mostra in esclusiva il suo scaldareni Pechino Express #PechinoExpress facebook Continua il viaggio con Costantino Della Gherardesca @PechinoExpress #PechinoExpress LIVE: Link in Bio x.com