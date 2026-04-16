Pechino Express anticipazioni del 16 aprile | cosa succede nella sesta puntata

Da dilei.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 aprile andrà in onda la sesta puntata di Pechino Express 2026, una tappa che promette di essere tra le più attese e imprevedibili dell’edizione. La trasmissione si svolge in diverse località e vede i concorrenti affrontare prove di resistenza e sfide lungo il percorso. La puntata sarà trasmessa in prima serata e seguirà gli sviluppi delle squadre coinvolte nelle tappe precedenti.

Pechino Express 2026 entra nel vivo con una delle tappe più attese e imprevedibili dell’edizione: la sesta. Il viaggio lungo la rotta dell’Estremo Oriente prosegue in Cina, ma questa volta con un’importante novità destinata a cambiare completamente gli equilibri tra i concorrenti. Nella puntata in onda giovedì 16 aprile in prima serata su Sky e in streaming su NOW, i viaggiatori dovranno infatti affrontare la gara in coppie completamente nuove. A dare il via alla rivoluzione sarà il conduttore Costantino della Gherardesca, che comunicherà ai concorrenti la necessità di “mixarsi” e ripartire da zero. Una dinamica storica del programma, tra le più amate dal pubblico, che mette alla prova non solo la resistenza fisica ma soprattutto la capacità di adattamento e di collaborazione.🔗 Leggi su Dilei.it

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