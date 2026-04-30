Paura ricordi aspettative Le ’stanze’ degli studenti

"Stanze. Pesi Invisibili" è il progetto che il liceo Matilde di Canossa ha allestito in occasione di fotografia Europea, all’interno del Circuito Off. Una mostra-installazione fotografica accompagnata da una performance, alla Canonica di San Giacomo (in via Roma 19), che va in scena questo pomeriggio alle 18.15. Un’azione performativa e installativa corale che utilizza le stanze (scatole) dell’installazione come dispositivo scenico e gesto poetico. I moduli vengono attraversati, trasportati, ricomposti e abitati dai corpi degli studenti, trasformandosi in simboli mobili di ciò che ognuno porta con sé ogni giorno: paure, ricordi, aspettative, fragilità e desideri di cambiamento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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