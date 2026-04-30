Parrucchieri estetisti e profumerie | dal 1° maggio le nuove regole Tutti i prodotti e le sostanze vietate

Dal 1° maggio entrano in vigore nuove regole per parrucchieri, estetisti e profumerie riguardo ai prodotti e alle sostanze utilizzate. Sono vietati smalti glitterati e gel metallici, mentre vengono introdotti limiti più severi su profumi, shampoo, dentifrici e spray. Questi cambiamenti riguardano sia la composizione che la commercializzazione di alcuni articoli, con l’obiettivo di regolare l’uso di determinate sostanze nel settore.

Addio a smalti glitterati e gel metallici, mentre arrivano nuovi limiti per profumi, shampoo, dentifrici e spray. Il settore beauty si prepara a un cambiamento operativo rilevante. Dal 1° maggio 2026 entreranno in vigore le nuove restrizioni europee sui cosmetici: un aggiornamento normativo che punta a rendere i prodotti più sicuri e maggiormente controllati per i consumatori. Cosmetici, cosa cambia davvero Il nuovo regolamento Ue 202678, adottato il 12 gennaio 2026, introduce limiti più severi su alcune sostanze considerate potenzialmente pericolose, con un impatto diretto su smalti, profumi, make-up e prodotti per l’igiene orale. L’obiettivo è rafforzare la tutela della salute pubblica, in particolare per quanto riguarda le sostanze classificate come CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione).🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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