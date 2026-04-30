Papa | perseverare nella carità e vicinanza ai cristiani del Medio Oriente

Durante un’udienza con una delegazione diocesana, il Papa ha sottolineato come il dialogo possa aprire strade di comprensione e contribuire alla pace. Ha evidenziato inoltre l’importanza di essere vicini ai cristiani che vivono in Medio Oriente, invitando a perseverare nella carità e nel sostegno. La visita ha visto anche un confronto su temi legati alla solidarietà e alla presenza dei fedeli in zone di tensione.

“Il dialogo apre vie di comprensione e serve la causa della pace”. Lo ha detto il Papa ricevendo in udienza una delegazione dell’arcidiocesi di Colonia, sottolineando l’importanza della vicinanza ai cristiani del Medio Oriente. Servizio di Cristiana Caricato RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa: perseverare nella carità e vicinanza ai cristiani del Medio Oriente Papa: perseverare nella carità e vicinanza ai cristiani del Medio Oriente Notizie correlate Papa Leone: la salute non è un lusso. Cristiani in Medio Oriente siano strumenti di paceIn Vaticano questa mattina si è svolta la consueta Udienza generale del mercoledì. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il Papa: perseverare nella carità e nella vicinanza ai cristiani del Medio Oriente; Perseverare nella carità per la comprensione tra i popoli; Papa: perseverare nella carità e vicinanza ai cristiani del Medio Oriente; Solidarietà e sostegno ai cristiani in Medio Oriente, che sono segno di pace (Lucrezia Lucarelli). Papa Leone XIV: Continuare a sostenere la presenza dei cristiani in Medio OrienteAlla luce della Risurrezione di Cristo, la Chiesa riconosce se stessa come inviata a tutti i popoli non imponendosi, ma rendendo testimonianza alla verità nella carità. Il dialogo, a sua volta, raffo ... acistampa.com Papa: Vicinanza ai popoli colpiti dalla guerraUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it MEDIO ORIENTE | Teheran minaccia ritorsioni dopo l'annuncio di Trump dell'operazione Freedom per liberare Hormuz. "Avvertiamo che qualsiasi forza armata straniera, in particolare l'esercito americano invasore, se intende avvicinarsi e entrare nello stretto, - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Trump lancia l'operazione Project Freedom per liberare le navi bloccate a Hormuz. La replica di Teheran: "Qualsiasi interferenza Usa a Hormuz sarà considerata violazione del cessate il fuoco". #ANSA x.com