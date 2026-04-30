Panini Comics – In anteprima COMICON Napoli BATMAN 1 BLIND PACK l’atteso rilancio della serie regolare di Batman

Da nerdpool.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante COMICON Napoli 2026, Panini Comics ha mostrato in anteprima il nuovo formato blind pack dedicato a Batman, un rilancio della serie regolare del personaggio. L’iniziativa si rivolge sia ai nuovi lettori sia ai collezionisti, offrendo un modo diverso di scoprire i fumetti. La presentazione ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che hanno potuto vedere le prime immagini del progetto.

Panini Comics  presenta, in anteprima a COMICON Napoli 2026, l’atteso rilancio della serie regolare di Batman in uno speciale  BLIND PACK  pensato per accogliere nuovi lettori e sorprendere i collezionisti. Il fumetto sarà disponibile in un pack sigillato dal contenuto segreto: all’interno i lettori potranno trovare il numero 1 nelle versioni  Regular  oppure in una delle copertine variant da collezione. Tra queste, la  Variant Limited  con cover inedita di  Gianluca Gugliotta, disponibile in sole 500 copie; la  Variant Ultra-Limited  con cover inedita di  Simone Bianchi, limitata a 50 copie, e la rarissima  Variant 1 of 1, un  pezzo unico al mondo  con  cover esclusiva  realizzata da  Alex Maleev  per l’Italia.🔗 Leggi su Nerdpool.it

panini comics 8211 in anteprima comicon napoli batman 1 blind pack l8217atteso rilancio della serie regolare di batman
© Nerdpool.it - Panini Comics – In anteprima COMICON Napoli BATMAN 1 BLIND PACK, l’atteso rilancio della serie regolare di Batman

Notizie correlate

Panini Comics – Tutte le novità e gli appuntamenti a Comicon Napoli 2026Manca poco all’inizio di COMICON Napoli,tra le fiere dedicate alla cultura pop più amate dai fan di tutte le età, in programma dal 30 aprile al 3...

Panini Comics – La nuova miniserie “La Conjura del Male” e le novità editoriali per celebrare Leo Ortolani, Magister di Comicon Napoli 2026Tra i fumettisti più amati del panorama italiano, Leo Ortolani sarà Magister di COMICON Napoli 2026, riconoscimento che celebra oltre vent’anni di...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Marvel Comics Panini: i fumetti in uscita questa settimana (27 aprile–3 maggio 2026); Comicon Napoli 2026 – Tutte le novità e gli appuntamenti Panini Comics; Comicon 2026, quali sono gli eventi di Panini Comics: protagonista Leo Ortolani; Fumetti Marvel – È disponibile l’anteprima Panini n. 416!.

COMICON NAPOLI - Panini Comics presenta in anteprima l’atteso rilancio della serie regolare di Batman con uno speciale Blind PackPanini Comics presenta, in anteprima a COMICON Napoli 2026, l’atteso rilancio della serie regolare di Batman in uno speciale BLIND PACK pensato per accogliere nuovi lettori e sorprendere i collezionis ... napolimagazine.com

panini comics panini comics in anteprimaPanini Comics: il programma per COMICON Napoli 2026Panini Comics ha svelato tutti gli ospiti e gli eventi per l’attesissimo COMICON Napoli 2026, che si terrà dal 30 aprile al 3 maggio. akibagamers.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.