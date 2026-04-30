Panini Comics – In anteprima COMICON Napoli BATMAN 1 BLIND PACK l’atteso rilancio della serie regolare di Batman

Durante COMICON Napoli 2026, Panini Comics ha mostrato in anteprima il nuovo formato blind pack dedicato a Batman, un rilancio della serie regolare del personaggio. L’iniziativa si rivolge sia ai nuovi lettori sia ai collezionisti, offrendo un modo diverso di scoprire i fumetti. La presentazione ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che hanno potuto vedere le prime immagini del progetto.

Panini Comics presenta, in anteprima a COMICON Napoli 2026, l’atteso rilancio della serie regolare di Batman in uno speciale BLIND PACK pensato per accogliere nuovi lettori e sorprendere i collezionisti. Il fumetto sarà disponibile in un pack sigillato dal contenuto segreto: all’interno i lettori potranno trovare il numero 1 nelle versioni Regular oppure in una delle copertine variant da collezione. Tra queste, la Variant Limited con cover inedita di Gianluca Gugliotta, disponibile in sole 500 copie; la Variant Ultra-Limited con cover inedita di Simone Bianchi, limitata a 50 copie, e la rarissima Variant 1 of 1, un pezzo unico al mondo con cover esclusiva realizzata da Alex Maleev per l’Italia.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Panini Comics – In anteprima COMICON Napoli BATMAN 1 BLIND PACK, l’atteso rilancio della serie regolare di Batman Notizie correlate Panini Comics – Tutte le novità e gli appuntamenti a Comicon Napoli 2026Manca poco all’inizio di COMICON Napoli,tra le fiere dedicate alla cultura pop più amate dai fan di tutte le età, in programma dal 30 aprile al 3... Panini Comics – La nuova miniserie “La Conjura del Male” e le novità editoriali per celebrare Leo Ortolani, Magister di Comicon Napoli 2026Tra i fumettisti più amati del panorama italiano, Leo Ortolani sarà Magister di COMICON Napoli 2026, riconoscimento che celebra oltre vent’anni di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Marvel Comics Panini: i fumetti in uscita questa settimana (27 aprile–3 maggio 2026); Comicon Napoli 2026 – Tutte le novità e gli appuntamenti Panini Comics; Comicon 2026, quali sono gli eventi di Panini Comics: protagonista Leo Ortolani; Fumetti Marvel – È disponibile l’anteprima Panini n. 416!. COMICON NAPOLI - Panini Comics presenta in anteprima l’atteso rilancio della serie regolare di Batman con uno speciale Blind PackPanini Comics presenta, in anteprima a COMICON Napoli 2026, l’atteso rilancio della serie regolare di Batman in uno speciale BLIND PACK pensato per accogliere nuovi lettori e sorprendere i collezionis ... napolimagazine.com Panini Comics: il programma per COMICON Napoli 2026Panini Comics ha svelato tutti gli ospiti e gli eventi per l’attesissimo COMICON Napoli 2026, che si terrà dal 30 aprile al 3 maggio. akibagamers.it Il 30 aprile, in occasione del Comicon di Napoli 2026, la Panini Comics farà uscire “Il Napoletano nelle Storie di Topolino”, un volume da collezione che valorizza il capoluogo campano con un fumetto interamente in dialetto. Dopo la versione romana e quella - facebook.com facebook