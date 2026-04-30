Palladino può salutare l’Atalanta | piace ad ADL

Raffaele Palladino potrebbe lasciare il suo ruolo attuale all’Atalanta, poiché si parla di un interesse da parte dell’amministratore delegato di un’altra squadra di Serie A. L’allenatore, attualmente in carica, ha ricevuto proposte che potrebbero portarlo a cambiare ambiente. La trattativa è ancora in fase preliminare, e non sono stati resi noti dettagli sui tempi o sui termini dell’eventuale trasferimento.

Raffaele Palladino potrebbe ritrovarsi a fare nuovamente un grande salto di panchina. L’allenatore di origini napoletane potrebbe ritrovarsi ad allenare proprio gli azzurri nella prossima stagione Aurelio De Laurentiis lo ha detto che, secondo lui, Conte “non mi abbandonerà mai all’ultimo minuto. Perché creerebbe un grosso problema per il Napoli. Se si sacrifica dopo due anni di lavoro per costruire un Napoli fortissimo. è pur sempre una sua creatura. Quindi ucciderebbe il suo bambino, abbandonandolo proprio all’ultimo minuto. Oppure. decide subito e dice ‘Vorrei andare’. In tal caso avrei il tempo, tra aprile e maggio, di trovare qualcun altro che lo sostituisca.🔗 Leggi su Dailynews24.it COME PALLADINO HA CAMBIATO L'ATALANTA Notizie correlate Conte può salutare Napoli e andare in nazionale: ADL ha già in mente il sostitutoIl futuro di Antonio Conte torna a intrecciarsi con quello della Nazionale italiana. Palladino ottimista dopo Borussia Dortmund Atalanta: «Al ritorno possiamo fare due gol! Loro protestavano per ogni cosa, a me non piace…»Fiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Atalanta, si complica la permanenza di Palladino: addio in vista, piace da tempo al Napoli; Palladino può già salutare: conferma in salita; Calciomercato Bologna - Staffetta Palladino-Motta a Bergamo? Se Italiano dovesse salutare...; Atalanta, quanti recuperi per Palladino. Palladino può salutare l’Atalanta: piace ad ADLRaffaele Palladino potrebbe ritrovarsi a fare nuovamente un grande salto di panchina. L'allenatore di origini napoletane potrebbe ritrovarsi ad allenare ... dailynews24.it Palladino-Atalanta, conferma a rischio: i possibili sostitutiPronto un ribaltone pazzesco sulla panchina nerazzurra: ecco cosa sta accadendo proprio in queste ultime ore. Prima l’eliminazione dalla Champions League dopo aver subito 10 gol dal Bayern Monaco tra ... calciomercato.it . Sabato 2 maggio alla New Balance Arena alle 20,45 Palladino potrebbe confermare l’ex Sassuolo con Cdk a sostegno di Scamacca con l’arretramento del polacco. Sperano anche Bellanova e Samardzic. - facebook.com facebook We might need to start questions about Palladino’s lack of longevity at clubs. Results have been fine, is he hard to get along with x.com