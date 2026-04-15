Buontalenti la tradizione che si rinnova

Giovedì 9 aprile si è tenuta presso l’Istituto Alberghiero “Bernardo Buontalenti” di Firenze la quarta edizione del Torneo di Scacchi, organizzato dall’istituto stesso. L’evento ha concluso un percorso didattico durato tutto l’anno, promosso dal docente di scienze motorie. La competizione ha coinvolto studenti appartenenti a diverse classi, che si sono sfidati in partite di scacchi in un’atmosfera di concentrazione e competizione.

Giovedì 9 aprile, presso l’Istituto Alberghiero “Bernardo Buontalenti” di Firenze, si è svolta la quarta edizione del Torneo di Scacchi, evento conclusivo di un percorso didattico annuale ideato e sviluppato dal professor Marco Romoli, docente di scienze motorie presso lo stesso istituto, con il.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Fiera della Palme, una tradizione che si rinnovaIl Villaggio delle Pro loco, il luna park, esposizioni, street food, esibizioni sportive, musica diffusa e persino il volo in mongolfiera: programma... Benedizione dei Motori. Tradizione che si rinnova: "Passione, comunità spirito di condivisione"Il Moto Club Gessate, realtà storica attiva dal 1958 e oggi forte di circa 90 iscritti, inaugura le iniziative 2026 sul territorio con un...