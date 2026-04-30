Venerdì 1° maggio alle 15:00 si gioca al Barbera la partita tra Palermo e Catanzaro, entrambe già qualificate ai playoff e certe delle loro posizioni in classifica a due turni dalla fine del campionato di serie B. Le formazioni ufficiali sono state rese note, insieme alle quote e ai pronostici, mentre sono stati annunciati anche i convocati delle due squadre. L'incontro si preannuncia come un antipasto con possibilità di gol in arrivo.

Palermo e Catanzaro sono entrambe sicure di disputare i playoff e anche delle rispettive posizioni in classifica; a 2 giornate dalla fine della stagione regolare di serie B. I rosanero con il pareggio di Reggio Emilia sono già certi del quarto posto e hanno dato addio ad una lotta per la promozione diretta che non li ha mai realmente. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Palermo-Catanzaro (venerdì 01 maggio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Antipasto playoff al Barbera con gol in arrivo

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