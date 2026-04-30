Osservatorio mondo | le notizie in breve
Un nuovo aggiornamento dall'osservatorio mondiale riporta che il sindaco di una grande città ha adottato politiche per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto principale. La scelta mira a ridurre l'inquinamento e migliorare la qualità della vita urbana. La misura si inserisce in un piano più ampio di investimenti nelle infrastrutture per la mobilità sostenibile. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale dell'amministrazione locale.
Più mobilità sostenibile significa più giustizia sociale. L’aveva promesso durante la campagna elettorale e a pochi mesi dalla sua elezione il sindaco di New York, Zohran Mamdani, è passato dalle parole ai fatti. Da vero ciclista urbano qual è, ha ridato impulso a diversi progetti ciclabili che erano stati sospesi dalla precedente amministrazione. Il caso più eclatante, vero e proprio manifesto di riprogettazione urbana, è l’intero asse della 31strett (Queens) che sta diventando una «strada aperta» a vocazione pedonale e ciclabile, chiusa alle auto e dato in gestione ai volontari e alle attività commerciale di prossimità. L’esperimento dovrebbe essere esteso a tutti i cinque distretti di New York.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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