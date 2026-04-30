Ospedale di Spoleto sotto attacco | scoppia il caso Presciutti

L'ospedale di Spoleto è al centro di una disputa legale riguardante il suo futuro. Un rappresentante dell'istituto ha dichiarato che ci sarebbero piani per ridurne le funzioni, ipotizzando un depotenziamento dell’ospedale San Matteo degli Infermi. La comunicazione è arrivata il 30 aprile, generando reazioni e interrogativi sulla gestione della struttura sanitaria. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra autorità sanitarie e rappresentanti locali.

? Cosa sapere Presciutti ipotizza il depotenziamento dell'ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto il 30 aprile.. Il rischio declassamento del presidio DEA scatena interpellanza di Grifoni al sindaco Sisti.. Il futuro del San Matteo degli Infermi a Spoleto è nel mirino di una tempesta politica scatenata dalle dichiarazioni di Massimiliano Presciutti, che hanno spaccato la classe dirigente locale e regionale proprio in questo giovedì 30 aprile 2026. Il fermento che attraversa le strade della città non riguarda solo le chiacchiere da bar, ma il cuore pulsante della salute dei cittadini. La Federazione di Perugia di Sinistra Italiana – AVS ha lanciato un attacco frontale contro il Presidente della Provincia, accusandolo di aver mosso passi pericolosi e poco trasparenti riguardo all’organizzazione sanitaria territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ospedale di Spoleto sotto attacco: scoppia il caso Presciutti Notizie correlate Ospedale, dichiarazioni di Presciutti. Scende in campo il sindaco Sisti: "Spoleto deve restare Dea di I livello""Non condivido affatto l’analisi del presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti. Leggi anche: Uffizi, un venerdì di passione. Attacco hacker e sicurezza. Scoppia il caso alle Gallerie Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il presidente della Provincia Presciutti: L'ospedale di Spoleto non può essere un Dea; 400 pagine per un nuovo piano sanitario; Presciutti 'taglia' Spoleto dalla Rete Dea; Sanità, Sisti difende il ruolo dell’ospedale Dea di Spoleto. Il presidente della Provincia Presciutti: «L'ospedale di Spoleto non può essere un Dea»SPOLETO - Massimiliano Presciutti, presidente della Provincia e dirigente politico di spicco del Pd regionale, non arretra di un millimetro. E conferma, punto per punto, la necessità di ... ilmessaggero.it Ospedale Spoleto, sindaco: «Programma politico Regione non coincide con parole Presciutti»«Massimiliano Presciutti fa un’analisi grossolana che non coincide né con il programma politico espresso dal governo di questa Regione né tantomeno con la volontà manifestata pubblicamente in più occa ... umbria24.it Gli allievi del Corso di Polizia Scientifica di Spoleto hanno donato al reparto di Pediatria dell’ospedale “San Matteo degli Infermi” materiali per migliorare l’accoglienza dei piccoli pazienti ##poliziascientificaspoleto #amternitelevision #perugia #regioneumbria - facebook.com facebook Ospedale di Spoleto, la Lega chiede chiarezza immediata sul futuro della struttura. Il tema torna al centro del dibattito politico locale. x.com