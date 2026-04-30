Osimhen Juve l’amico del centravanti assicura |  Quello che avete visto è falso! La smentita

Un amico del centravanti ha smentito le voci diffuse di recente riguardo a un possibile trasferimento del giocatore alla Juventus. In un breve commento, ha dichiarato che quanto circolato sui media è falso, senza fornire ulteriori dettagli o spiegazioni. La questione ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, ma al momento non ci sono conferme ufficiali o dichiarazioni da parte delle società coinvolte.

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