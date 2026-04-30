Sabato 2 maggio 2026 alle ore 21:00 si gioca la partita tra Osasuna e Barcellona. Con cinque turni ancora da disputare e 15 punti disponibili, il Barcellona guida la classifica con un vantaggio di 11 punti sul secondo in graduatoria. Le formazioni ufficiali sono state rese note e si discutono le quote e i pronostici relativi al match, con attenzione alla possibile presenza di gol e all’andamento delle scommesse Over.

Mancano 5 giornate alla fine, ci sono 15 punti in palio: il Barcellona è primo in classifica, con l’enorme vantaggio di 11 punti dal Real Madrid. Manca solo matematica per l’ufficialità ma i catalani sono già campioni di Spagna in pectore: sabato notte sono attesi dall’Osasuna, che ha 42 punti ed è coinvolta nella lotta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Osasuna-Barcellona (sabato 02 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gol e Over a El Sadar?

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