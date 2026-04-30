Sabato 2 maggio 2026 alle ore 21:00 si giocherà la partita tra Osasuna e Barcellona, con le formazioni che si affronteranno allo stadio El Sadar. Mancano cinque turni alla conclusione del campionato, con 15 punti ancora disponibili. Attualmente, la squadra blaugrana guida la classifica con un vantaggio di 11 punti sul secondo in graduatoria. La sfida è tra le ultime opportunità per l’Osasuna di ottenere punti, mentre il Barcellona cerca di consolidare la propria posizione.

Mancano 5 giornate alla fine, ci sono 15 punti in palio: il Barcellona è primo in classifica, con l’enorme vantaggio di 11 punti dal Real Madrid. Manca solo matematica per l’ufficialità ma i catalani sono già campioni di Spagna in pectore: sabato notte sono attesi dall’Osasuna, che ha 42 punti ed è coinvolta nella lotta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Osasuna-Barcellona (sabato 02 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gol e Over a El Sadar?

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