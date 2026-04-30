Oroscopo di oggi 30 aprile 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

Oggi, 30 aprile 2026, vengono pubblicate le previsioni giornaliere secondo l'oroscopo di Barbanera. Il testo fornisce indicazioni per tutti i segni zodiacali, con una breve introduzione generale seguita dai dettagli specifici per ogni segno. La pubblicazione è curata da Barbanera e aggiornata con le ultime previsioni del giorno. L’articolo si concentra esclusivamente sulle previsioni senza commenti o analisi aggiuntive.

A cura di Barbanera Aggiornato il 30 aprile 2026 Ariete. 213 – 204 L’atmosfera nella coppia è perturbata. Questioni di principio, vecchie ruggini e gelosia canaglia ci vedono ancora in acceso disaccordo. Una scelta s’impone: continuare a battagliare o staccare la spina dedicandoci soltanto alla riflessione? Toro. 214 – 205 Clima tranquillo, dal cielo arrivano però segnali di cambiamento. Non culliamoci sugli allori, ma non lasciamoci nemmeno attanagliare dall’ansia per il futuro. Acuto senso critico e spirito pratico con cui portiamo avanti le nostre idee, ma adattiamole alla condizione attuale.🔗 Leggi su Feedpress.me

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OROSCOPO DI APRILE 2026 per tutti i segni zodiacali (segno per segno)

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