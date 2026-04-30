Una mostra presenta opere realizzate con tessuti, mettendo in mostra il lavoro di un’artista emergente. L’evento si propone di valorizzare il talento di chi utilizza materiali tessili per esprimersi artisticamente. Durante l’inaugurazione sono stati consegnati riconoscimenti pubblici a vari artisti, tra cui una giovane creativa che ha presentato le sue creazioni. L’esposizione rimarrà aperta fino alla fine della settimana.

Un riconoscimento pubblico e un segnale di incoraggiamento alle nuove generazioni dell’ arte contemporanea arrivano per Martina Taddeucci, giovane artista originaria di Montevarchi, tra le protagoniste della mostra Anatomia di una tensione, allestita nella Chiesa della Beata Lucia a Narni, nel cuore dell’Umbria. A sottolinearne il valore è stato il sindaco Silvia Chiassai Martini: "Complimenti alla nostra giovane artista che espone le sue opere in un contesto di grande valore culturale". Inaugurata nei giorni scorsi, la mostra mette in dialogo le ricerche di Veronica Sponilli e Martina Taddeucci all’interno di uno spazio fortemente connotato come la Chiesa della Beata Lucia, luogo attraversato da una memoria stratificata in cui corpo, tempo e spiritualità si intrecciano.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Opere fatte di tessuti. Il talento di Martina

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