Oltre 1600 persone da assumere in Puglia | animatori turistici ricercatissimi

In Puglia, sono previste assunzioni per più di 1600 persone nei territori di Bari, Bat e Foggia. Secondo il report ‘WorkUp’ dei Centri per l’impiego di Arpal Puglia, la domanda di personale nei settori dell’intrattenimento e delle attività ludico-ricreative rimane elevata, in particolare in vista della prossima stagione estiva. La richiesta riguarda principalmente animatori turistici, molto ricercati in questa fase.

Sono oltre 1600 le persone da assumere nei territori di Bari, Bat e Foggia. Nel nuovo numero del report dei Centri per l’impiego di Arpal Puglia ‘WorkUp’, è ancora alta la richiesta di personale nei settori ludico-ricreativi e dell'intrattenimento, favorita anche dalla prossima stagione estiva.Il.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Apre un nuovo negozio alle porte di Monza: si cercano 9 persone da assumere Leggi anche: Siamo senza infermieri, piano da 74 milioni di euro per assumerne oltre 1600 nel Lazio Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Inizia l’avventura del Calcio a 5 al Torneo delle Regioni; Lazio senza infermieri, dalla Regione un piano da 74 milioni per assumere nuovo personale. I numeri; Valter Baldaccini, la vita come esempio; Torneo delle Regioni 2026 al via sabato 25 aprile nel Lazio: il palinsesto delle dirette. WORKUP del 30 aprile 2026: oltre 1600 persone da assumere nei territori di Bari, Bat e FoggiaNel nuovo numero del report dei Centri per l’impiego WorkUp, ancora alta la richiesta di personale nei settori ludico-ricreativi e dell'intrattenimento, favorita anche dalla prossima stagione estiva ... giornaledipuglia.com Rosario Valastro a Cagliari: «Oltre 1600 persone aiutate ogni giorno dalla Croce Rossa»Sono più di 1600 le persone aiutate ogni giorno a Cagliari dalla Croce Rossa. «Anche qui c’è una forte necessità di aiuto sotto il profilo sociale e sanitario», ha spiegato Rosario Valastro, ... unionesarda.it L'Espresso. . Oltre venti imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state intercettate nella notte al largo di Creta. Una di queste, nel video, ha visto alcuni ufficiali della Marina israeliana salire a bordo della nave, armati e con i laser puntati contro gli attivisti - facebook.com facebook Contributo affitto, in arrivo un nuovo bando da oltre 5 milioni di euro. Ma le famiglie aspettano gli arretrati ift.tt/iXeZGMt x.com