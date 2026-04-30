Ognuno è tradizione | al Monastero del Carmine il teatro diventa patrimonio vivo

Al Monastero del Carmine di Bergamo si svolge la terza edizione del ciclo di eventi di Public Engagement intitolato “Ognuno è tradizione”. L'iniziativa, promossa dall'Università di Bergamo, si terrà martedì 5 e giovedì 7 maggio. L'obiettivo è coinvolgere il pubblico attraverso attività legate al teatro, considerando questa forma artistica come un patrimonio vivo che si rinnova nel tempo.

Bergamo. Martedì 5 e giovedì 7 maggio, al Monastero del Carmine, l’Università di Bergamo promuove la 3ª edizione del ciclo di eventi di Public Engagement “Ognuno è tradizione. Dialoghi sul patrimonio del teatro eurasiano”. L’iniziativa, a cura della professoressa Elena Mazzoleni, vede il coinvolgimento del dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione e del dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate, in collaborazione con il Teatro tascabile di Bergamo. L’edizione 2026 si apre il 5 maggio alle 16 con “La rinascita dei luoghi della comunità: l’esperienza di rigenerazione del Monastero del Carmine”, una conferenza spettacolo coordinata dal professor Emanuele Garda e preceduta da una visita spettacolare agli spazi del complesso a cura del Teatro Tascabile.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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