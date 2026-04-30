Nuove antenne a Marina Centro residenti in allarme | Non dormiamo più tranquilli Sono davvero sicure?

Residenti di via Dardanelli, via Centauro e viale Astore, nella zona di Marina Centro a Rimini, hanno manifestato preoccupazione riguardo all'installazione di nuove antenne. Alcuni di loro hanno riferito di non riuscire più a dormire serenamente, chiedendo chiarimenti sulla sicurezza di queste strutture. La questione riguarda le modalità di posa e le eventuali implicazioni per la salute pubblica, sollevando interrogativi tra chi vive in zona.

“Non dormiamo più tranquilli”. È la preoccupazione espressa dai residenti di via Dardanelli, via Centauro e viale Astore, nella zona di Marina Centro a Rimini. Da quando sul tetto di una struttura ricettiva sono stati installati nuovi ripetitori, il clima nel quartiere è cambiato, lasciando.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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