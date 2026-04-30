Nuova tappa del tour Nastri perduti di Livio Minafra a Palo del Colle

A Palo del Colle si svolgerà l’8 maggio una nuova presentazione del libro “Nastri perduti” di Livio Minafra, dopo le tappe di Trani e Capurso. L’evento fa parte del tour letterario organizzato dall’autore, che continua a proporre il suo lavoro in diverse località della regione. La presentazione è prevista in una sede pubblica del paese e coinvolgerà il pubblico interessato alla lettura e alla letteratura contemporanea.