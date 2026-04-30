Nuova tappa del tour Nastri perduti di Livio Minafra a Palo del Colle
A Palo del Colle si svolgerà l’8 maggio una nuova presentazione del libro “Nastri perduti” di Livio Minafra, dopo le tappe di Trani e Capurso. L’evento fa parte del tour letterario organizzato dall’autore, che continua a proporre il suo lavoro in diverse località della regione. La presentazione è prevista in una sede pubblica del paese e coinvolgerà il pubblico interessato alla lettura e alla letteratura contemporanea.
Prosegue, dopo le tappe di Trani e Capurso, a Palo del Colle il tour di presentazioni letterarie di “Nastri perduti” di Livio Minafra l’8 maggio. C’è una storia d’Italia che non si trova nei manuali, che non ha il volto dei condottieri o dei politici, ma quello dei barbieri, dei sarti, dei medici.🔗 Leggi su Baritoday.it
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