Nuova primaria ora c’è la data Il trasloco dei bimbi a settembre

È stata annunciata ufficialmente la data per l'apertura della nuova scuola primaria, con i lavori di trasloco dei bambini previsti per settembre. Le voci circolate sui social negli ultimi giorni si sono rivelate fondate, e ora si conosce il giorno preciso in cui i bambini si trasferiranno nella nuova struttura. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui dettagli del trasloco o sugli eventuali effetti sul calendario scolastico.

Adesso la data c’è. Dopo le voci circolate negli ultimi giorni sui social di un imminente trasferimento dei bambini già il 4 maggio, per altro voci prontamente smentite dall’amministrazione comunale, arriva la comunicazione ufficiale: "Gli alunni termineranno l’anno scolastico nell’attuale plesso di via Cantù". È questa la decisione assunta di concerto tra il municipio e la dirigenza scolastica nell’interesse degli alunni, delle famiglie e del personale circa il trasloco nella nuova scuola primaria tra le vie Zari, Parravicini e Leonardo da Vinci, proprio davanti alla vecchia scuola primaria. Nei giorni scorsi il tema è stato oggetto di un’attenta valutazione interna.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuova primaria, ora c’è la data. Il trasloco dei bimbi a settembre Notizie correlate Nuova scuola primaria: il Comune chiarisce sul trasloco degli alunni? Cosa sapere Il Comune non conferma il trasloco degli alunni al nuovo plesso il 4 maggio. Cura dei bimbi, ora c’è il profumoMeo Fusciuni realizza ‘Un luogo felice’, un profumo per i piccoli pazienti di pediatria e neuropsicologia. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Nuova primaria, ora c’è la data. Il trasloco dei bimbi a settembre; Medici di famiglia. Cambia la convenzione con nuovi obblighi organizzativi e dipendenza su base volontaria. Arriva la riforma Schillaci per far funzionare le Case della Comunità. Ecco la bozza; Alunni con disabilità, alla Camera arriva la legge che istituisce l'assistente per l'autonomia e la comunicazione; Asti-Cuneo, l’autostrada A33 ora c’é. Cirio: Oggi saniamo una ferita del territorio. Nuova primaria, ora c’è la data. Il trasloco dei bimbi a settembreAdesso la data c’è. Dopo le voci circolate negli ultimi giorni sui social di un imminente trasferimento dei bambini ... ilgiorno.it Dott.ssa Daniela Ricciardi. Eli maso · Star. Nuovo giorno, nuova magia in sala operatoria! Rinoplastica primaria con una situazione di partenza caratterizzata da un naso importante con gibbo: grazie a un intervento completo, che ha interessato sia il dorso - facebook.com facebook