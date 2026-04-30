Nuova condanna definitiva per Giuseppe Arnone che torna in carcere | Sono sereno farò ricorso

Un nuovo provvedimento legale ha portato all'arresto di Giuseppe Arnone, ex avvocato, che è stato prelevato dalla sua abitazione dalla squadra mobile. La condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione per calunnia e diffamazione aggravata è divenuta definitiva. Arnone ha dichiarato di essere sereno e ha annunciato che farà ricorso contro la sentenza.

Giuseppe Arnone torna in carcere. L'ex avvocato è stato prelevato dalla squadra mobile dalla sua abitazione dopo che una condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione per calunnia e diffamazione aggravata è diventata definitiva.La pena si somma a quella precedente che stava scontando in affidamento in.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leonardo Caffo licenziato dall'Università dopo la condanna per maltrattamenti all'ex, il filosofo farò ricorsoLo scorso dicembre, Leonardo Caffo ha concluso il percorso giudiziario seguito alla condanna per maltrattamenti all’ex compagna Carola Provenzano. Crotone, in carcere l’aggressore del turista: condanna definitivaUn uomo è stato condotto in carcere a Crotone nel pomeriggio di questo mercoledì 22 aprile 2026, dopo che la Procura Generale della presso la Corte... Contenuti e approfondimenti Nuova condanna definitiva per Giuseppe Arnone che torna in carcere: Sono sereno, farò ricorsoL'ex avvocato, prima di entrare in cella, commenta: Per un errore il ricorso contro una condanna a 3 anni e 4 mesi è stato depositato in ritardo ma uscirò presto ... agrigentonotizie.it Agrigento, nuovamente arrestato l’ex avvocato Giuseppe ArnoneDecisione adottata dopo la sentenza dello scorso 21 aprile della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il suo ricorso ... grandangoloagrigento.it