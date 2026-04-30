Nuoto Ns Emilia a medaglia a Ravenna Bulzoni e Desiderio ai tricolori

La N.S. Emilia ha ottenuto una medaglia a Ravenna durante una competizione di nuoto in vasca lunga, tenutasi presso la piscina ’Gianni Gambi’. I nuotatori Bulzoni e Desiderio hanno partecipato ai campionati italiani, portando a casa risultati significativi. L’atleta emiliana ha mostrato ottime prestazioni e si è distinta tra gli atleti presenti, segnando un avvio positivo della stagione.

Un inizio di stagione in vasca lunga da incorniciare per la N.S. Emilia, che brilla sotto i riflettori della piscina ’Gianni Gambi’. Nella giornata di domenica 26 aprile, la compagine emiliana ha conquistato un prestigioso secondo posto nella classifica generale della manifestazione, grazie a un bottino complessivo di ben 28 medaglie: 14 d’oro, 9 d’argento e 5 di bronzo. Oltre ai successi sul podio, la manifestazione ha regalato due pass per i Campionati di Roma: Giorgia Bulzoni, nei 100 farfalla con il tempo di 1.04.10 e Matilde Desiderio, autrice di un eccellente 1.05.10 nei 100 dorso. Nella categoria Ragazzi, la scena è stata dominata da Giorgia Bulzoni (oro nei 100 farfalla e 200 misti) e Giada Ciocci, prima nei 100 stile e argento nei 50.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nuoto. Ns Emilia a medaglia a Ravenna. Bulzoni e Desiderio ai tricolori Notizie correlate Nuoto. Ns Emilia sale sul podio a Riccione. Bulzoni migliora anche il suo tempoI Criteria nazionali giovanili che si sono disputati dal 26 marzo al 2 aprile allo Stadio del Nuoto di Riccione rappresentano il culmine della... Ns Emilia prima a Sassuolo. Il meeting parla ferrarese. Tante medaglie in vascaDomenica scorsa si è disputata, presso la piscina comunale di Sassuolo, l’undicesima edizione del “Trofeo Città di Sassuolo”, a cui hanno preso parte... Panoramica sull’argomento Si parla di: Nuoto: la Tonic Terni vince per il terzo anno consecutivo il Meeting di Ravenna. Nuoto. Coppa Brema per il team NS Emilia. Ragazze al secondo posto del podioLo Stadio del Nuoto di Riccione ha ospitato domenica 21 dicembre il concentramento regionale della Coppa Caduti di Brema, gara nazionale a squadre che si svolge ogni anno poco prima delle feste ... ilrestodelcarlino.it Ns Emilia va a medaglia. Due podi nel Trofeo SapioDa venerdì a domenica scorsi, all’interno del My Sport Village Sciorba, si è tenuta la 51^ edizione del Trofeo Nico Sapio, l’annuale appuntamento organizzato in memoria dell’omonimo giornalista ... ilrestodelcarlino.it