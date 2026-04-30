Nel campionato attuale, il Siena ha impiegato un totale di 30 giocatori, inclusi quelli ceduti durante la stagione. L'ultimo ingresso è avvenuto nel finale della partita contro Camaiore, quando Giardinelli è entrato in campo. Questi dati riflettono la rotazione della rosa e le variazioni di formazione adottate durante il campionato.

Con il 2008 Giardinelli, in campo a Camaiore nel finale, sono saliti a 30 i calciatori utilizzati dal Siena (inclusi quelli ceduti) in questo campionato. Giardinelli è il più giovane di quelli di movimento ma non in generale visto che il 2009 Palazzi aveva giocato contro il San Donato all’andata. Per il resto Conti è l’unico ad avere giocato tutti le 33 partite di stagione regolare. Continua a tallonarlo Ciofi (6 gol) che è a 32 ma che domenica non ci sarà. Poi il duo Zanoni-Lipari con 31 a testa. Il capitano Somma, ai box contro Montevarchi e Camaiore, resta a 29 superato da Noccioli, a quota 30. Vlahovic è salito a 29 così come Barbera. A 27 c’è Nardi (con 4 gol) mentre a 26 è salito Vari (3 gol) tornando in campo nell’ultimo periodo dopo un alcune gare fuori.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Numeri e statistiche. Con Giardinelli sono saliti a trenta i giocatori utilizzati

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