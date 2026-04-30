In una vicenda che ha attirato l'attenzione della cronaca locale, il tribunale di Novara ha condannato a un anno e sei mesi di reclusione un uomo per aver maltrattato la madre di 90 anni. La donna, che viveva con il figlio, è stata trovata segregata in casa, senza possibilità di uscire. La sentenza si basa sulle prove raccolte nel corso del processo contro l'uomo, accusato di aver inflitto maltrattamenti alla madre anziana.

? Cosa sapere Tribunale di Novara condanna R.A.R. a un anno e mezzo per maltrattamenti su madre novantenne.. Il sessantasettenne ha esercitato controllo fisico e psicologico sulla donna per decenni tramite videosorveglianza.. Il tribunale ha condannato R.A.R. a un anno e mezzo di reclusione per i maltrattamenti subiti da una donna novarese di oltre novant’anni, dopo che il figlio sessantasettenne aveva trasformato l’abitazione familiare in un luogo di segregazione e controllo assoluto. La sentenza chiude un capitolo di sofferenza durato decenni, iniziato molto prima della denuncia sportata nel 2024. Tra le mura di quella casa a Novara, il potere del figlio si era consolidato attraverso la violenza psicologica e fisica, arrivando a isolare completamente l’anziana madre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Novara, carcere per il figlio: madre novantenne segregata in casa

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