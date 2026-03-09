Saronno Servizi introduce SEND | atti amministrativi digitali su App IO

Saronno Servizi S.p.A. ha annunciato l’introduzione di SEND, un nuovo sistema che permette l’invio di atti amministrativi in formato digitale tramite l’App IO. La novità riguarda la gestione e la comunicazione di documenti ufficiali, che ora saranno accessibili in modo più rapido e diretto. Questo cambiamento riguarda i cittadini e le strutture coinvolte nei processi amministrativi locali.

🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Saronno Servizi introduce SEND: atti amministrativi digitali su App IO