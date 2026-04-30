Norton Cuffy si allontana l’ipotesi Juve? Questa big sembra pronta a chiudere per l’esterno del Genoa I dettagli

Norton Cuffy potrebbe non essere più un obiettivo della Juventus, secondo le ultime notizie. La società bianconera sembra aver cambiato direzione e si sta concentrando su un altro esterno proveniente dal Genoa. La trattativa tra i club per il giocatore sembra aver subito una frenata, mentre la squadra di Serie A si sta preparando a finalizzare un accordo con il club ligure. Al momento, nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa.

di Francesco Spagnolo Norton Cuffy, si allontana l’ipotesi Juve. La big sembra essere pronta a chiudere per l’esterno del Genoa. Ecco tutti i dettagli. Le ultime. L’Inter del futuro inizia a prendere forma sotto la guida tecnica di Cristian Chivu, con lo sguardo già rivolto alle strategie per le corsie esterne della stagione 20262027. Mentre la proprietà Oaktree e il popolo nerazzurro restano concentrati sugli obiettivi immediati, come la conquista della Coppa Italia e la matematica certezza del 21° scudetto, la dirigenza lavora alacremente dietro le quinte. In questo scenario, il nome di Norton Cuffy è tornato a circolare con forza, confermandosi come il profilo ideale per rinforzare la fascia destra.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Norton Cuffy, si allontana l’ipotesi Juve? Questa big sembra pronta a chiudere per l’esterno del Genoa. I dettagli Notizie correlate Norton Cuffy Juve, a gennaio questa big era ad un passo dal chiudere. I bianconeri restano alla finestra e per l’estate…Calciomercato Juve, sfida a questa squadra per un portiere: Comolli pronto a ‘pescare’ il nuovo numero uno dalla Germania. Genoa-Juve: De Rossi senza Cornet e Norton-CuffyIl Genoa di Daniele De Rossi affronta la Juventus a Torino il prossimo lunedì, in una sfida che vedrà i rossoblu privi di due elementi chiave. Aggiornamenti e dibattiti Tuttosport – L’Inter segue ancora Norton-CuffyL'Inter segue ancora Norton-Cuffy. Il club nerazzurro lo avrebbe voluto già a gennaio per la possibile partenza di Dumfries ... pianetagenoa1893.net Genoa, rientro graduale per Norton-Cuffy, nessun problema per BijlowMancano tre giorni ad Atalanta-Genoa ed la squadra ligure prosegue la preparazione a Multedo al Centro Sportivo Signorini. Il lavoro è stato effettuato da tutto il gruppo che si ... genoanews1893.it