Non ha pagato l’Irpef e arriva la cartella dell’Agenzia delle entrate Ma lui ha otto anni

Un uomo di otto anni riceve una cartella di pagamento dall’Agenzia delle entrate per il mancato pagamento dell’Irpef. La questione non riguarda una difficoltà economica, ma sembra essere legata a questioni di principio. Non ci sono dettagli su eventuali azioni legali o contestazioni formali, ma la presenza di un accertamento fiscale sembra essere corretta. La vicenda mette in evidenza come anche minori possano, in teoria, essere coinvolti in procedure fiscali.

“Non è una questione economica. Semmai, di principio”. Perché probabilmente, l’accertamento fiscale è corretto. Ma forse non era il caso di notificarlo a un bambino di otto anni. Lo chiameremo Alessandro e ha un debito con il fisco per poco meno di 350 euro. La contestazione mossa dall’Agenzia.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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