Durante un corteo del 25 aprile, non sono state trovate prove di frasi antisemite pronunciate. Una frase rivolta a un partecipante ha generato tensioni tra alcuni rappresentanti della comunità ebraica e i movimenti di sinistra presenti alla manifestazione. L’episodio ha scatenato un dibattito pubblico e mediatico, con diverse interpretazioni sui fatti e sulle responsabilità. Nessun elemento conferma che si siano verificati insulti di natura antisemita durante l’evento.

“Siete saponette mancate”. È questa la frase che ha acceso lo scontro politico e mediatico del 25 Aprile, trasformando una celebrazione della Liberazione in un nuovo fronte di polemica tra parte della comunità ebraica organizzata e i movimenti della sinistra presenti ai cortei. Ma su quella giornata, in realtà, i punti oscuri sono ancora molti: nelle ultime ore il centro dell’attenzione si è spostato sull’episodio degli spari con pistola ad aria compressa contro due esponenti Anpi a San Paolo, a Roma, attribuiti a un giovane della Comunità ebraica di 21 anni. Prima ancora, però, il dibattito pubblico era dominato da due accuse pesanti: la frase “siete saponette mancate” e presunti inni a Hitler riportati dal consigliere comunale Daniele Nahum.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Non c’è prova delle frasi antisemite al corteo del 25 aprile: così si assottiglia la linea tra realtà e interpretazione

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