In un’intervista al Riformista, Luigi Marattin ha affermato che non ci sono le condizioni politiche per creare un terzo polo. Ha spiegato che, nonostante gli sforzi, si sta lavorando per costruire una casa riformista, lasciando intendere che l’obiettivo è rafforzare un’area di centro. Marattin ha sottolineato anche che al momento non si prospettano alleanze con altre forze politiche per questa iniziativa.

In una intervista al Riformista Luigi Marattin ha dichiarato: “Nonostante i nostri sforzi, abbiamo preso atto che ad oggi non ci sono le condizioni politiche per avviare un’operazione terzopolista”. Ha poi aggiunto non so con quanta convinzione: “Noi continuiamo a pensare che sia necessario e possibile, ma certo non a tutti i costi”. Considero la posizione di Marattin un’utile presa di atto della realtà italiana. A mio avviso a un anno (o forse meno) dalle elezioni l’operazione terzo polista non è decollata per una ragione molto semplice. Piaccia o non piaccia da più di trenta anni i cittadini italiani vivono la politica secondo uno schema bipolare in cui la competizione è tra due coalizioni per quanto eterogenee al loro interno.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Non c’è il terzo polo, c’è una casa riformista da costruire. L’intervento di Mayer

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