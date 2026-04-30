niente ranieri ecco gli altri concerti

Il concerto di Massimo Ranieri al Teatro delle Muse di Ancona è stato annullato. La performance prevista per questa sera non si terrà a causa di una forte lombosciatalgia dell’artista, certificata ufficialmente. La notizia è stata comunicata direttamente dagli organizzatori, che non hanno ancora annunciato nuove date o dettagli sul recupero dello spettacolo. La cancellazione ha suscitato reazioni tra il pubblico già in attesa dell’evento.

Niente Massimo Ranieri al Teatro delle Muse di Ancona. Il concerto del popolare cantante e attore, previsto per questa sera, è stato infatti annullato a causa di una improvvisa e forte lombo sciatalgia dell’artista regolarmente certificata. Fan delusi, quindi, ma il concerto sarà recuperato il 7 gennaio. In compenso questo mese di maggio propone vari concerti capaci di soddisfare i gusti più diversi, attraversando generi e periodi. Si inizia sabato 9 con Emis Killa, uno dei rapper più amati dai giovanissimi, che porterà il suo ‘Club Tour 2026’ al Mamamia di Senigallia. Sarà occasione per ascoltare dal vivo i brani più significativi di una carriera ormai pluriennale, e naturalmente gli inediti di "Musica Triste", l’ultimo album dell’artista, accolto positivamente dal pubblico per la sua carica hip-hop.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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