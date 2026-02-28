La guerra di via Ranieri | Una possibilità per alcuni non può disagiare gli altri

Nessun festeggiamento, nessun trionfalismo. I residenti di via Ranieri ci tengono a chiarire, con tono deciso, che per alcuni la situazione rappresenta una possibilità, ma non deve creare disagio per altri. La discussione riguarda gli effetti di una recente decisione che coinvolge la strada e le persone che ci vivono, senza che ci siano celebrazioni o segnali di vittoria.

Nessun festeggiamento, nessun trionfalismo. I residenti di via Ranieri ci tengono a chiarire, con una lettera aperta, dopo che il Comune ha istituito sul tratto che va dall'incrocio con via Bersaglieri d'Italia fino a quello con via Trevi e via Montedago, il divieto di transito eccetto residenti e autorizzati, che il loro pensiero è solo quello di "speranza che il provvedimento possa finalmente contenere una problematica annosa". Una storia, quella di via Ranieri, che viene da lontano. La strada – scoscesa, stretta, con una carreggiata che in certi punti non supera i due metri e mezzo e che per lunghi tratti è sprovvista di marciapiede – si...

