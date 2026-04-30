Niente fornelli fuori orario per il boss Putrone | la Cassazione inasprisce il 41 bis
La Cassazione ha deciso di inasprire le restrizioni per Giuseppe Putrone, esponente di Cosa nostra di Porto Empedocle, attualmente detenuto nel carcere di Milano Opera. La decisione riguarda il divieto di cucinare fuori orario, applicando nuove misure al regime di carcere duro 41 bis. Putrone dovrà quindi rispettare regole più stringenti rispetto a quanto previsto precedentemente.
Giuseppe Putrone, esponente di Cosa nostra di Porto Empedocle attualmente detenuto alla casa circondariale di Milano Opera, dovrà affrontare nuove restrizioni al regime di carcere duro. La Corte di Cassazione ha infatti annullato un'ordinanza che gli consentiva di preparare i pasti in qualsiasi.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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