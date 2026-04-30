Nico Paz resta in Serie A? Un club ha deciso di puntare forte sull’argentino | la strategia per acquistarlo

Un club di Serie A sta valutando seriamente l’acquisto di un giovane attaccante argentino. La società ha mostrato interesse concreto e sta preparando una proposta per portarlo in squadra nel prossimo calciomercato. La trattativa è ancora in fase preliminare, ma l’intenzione di acquisire il giocatore è chiara. La decisione finale dipenderà dall’accordo tra le parti e dalle trattative in corso.

di Francesco Spagnolo Nico Paz resta in Serie A? L’Inter non molla assolutamente la pista che porta all’argentino e potrebbe andarlo a prendere nel prossimo calciomercato. L’Inter sta già delineando le strategie per il futuro, proiettandosi verso il mercato del 2027 con l’obiettivo di elevare il tasso tecnico della propria trequarti. Mentre la proprietà Oaktree e la tifoseria rimangono vigili sugli sviluppi extra-campo legati alle recenti inchieste, il Corriere dello Sport lancia un’indiscrezione che accende le fantasie nerazzurre: il club è pronto a dare battaglia per assicurarsi Nico Paz. Il gioiello argentino, attualmente protagonista con la maglia del Como, sta attirando i riflettori delle big europee grazie a prestazioni d’autore.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Paz resta in Serie A? Un club ha deciso di puntare forte sull’argentino: la strategia per acquistarlo Notizie correlate Mercato Inter, il sogno estivo ha un nome e un cognome: Nico Paz. Ecco la strategia nerazzura per il talento argentinodi Francesco AlipertaMercato Inter, i nerazzurri non mollano il sogno Nico Paz e studiano la strategia per assicurarsi il talento argentino: ecco... Nico Paz Arsenal: Arteta ha messo gli occhi sul talento argentino! Ecco cosa può succedereNico Paz Arsenal: Arteta ha messo gli occhi sul talento argentino! Ecco cosa può succedere Calciomercato Roma, Alajbegovic ha stregato tutti! Pjanic... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Nico Paz torna al Real Madrid, ecco quando sarà ufficiale la recompra dal Como; Il Real spegne i sogni dell'Inter: Nico Paz torna a Madrid, il Como si consola con altri due gioielli dei Blancos; Nico Paz tornerà al Real Madrid, il Como punta altri due giovani talenti: chi sono i giocatori seguiti da Fabregas; Como, botta alla testa per Nico Paz. Non vedo bene. Sostituito da Caqueret. Inter, Nico Paz non è solo un sogno: qual è il grande ostacolo per il super colpo di OaktreeNico Paz resta il grande obiettivo dell'Inter, ma il colpo non è solo un sogno: un ostacolo però rallenta l'operazione di Okatree ... spaziointer.it Inter, Nico Paz resta il sogno: il Real decide il futuroL’Inter insiste per Nico Paz: il Real Madrid valuta la recompra, ma i nerazzurri restano pronti al grande investimento. europacalcio.it La rosa di Kristin Carrer commentata da Carmy Special Come poteva mancare Nico Paz in questa rosa Non poteva - facebook.com facebook CdS – L’Inter già lavora per Nico Paz: la miglior proposta da fare al Real Madrid è… x.com