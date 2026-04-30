Nell'ultimo rapporto di Reporter Senza Frontiere, l'Italia ha perso sette posizioni nel World Press Freedom Index 2026, passando dalla posizione 49 alla 56. La classifica misura la libertà di stampa nei vari paesi, evidenziando un calo generale a livello globale. La situazione italiana si inserisce in un quadro più ampio di diminuzione della libertà di informazione, con il rapporto che segnala un nuovo minimo raggiunto in tutto il mondo.

R oma, 30 apr. (askanews) – Secondo Reporter Senza Frontiere, la libertà di stampa in tutto il mondo ha raggiunto un nuovo minimo. Nel suo ultimo rapporto, il World Press Freedom Index 2026, presentato a Taipei, si legge che per la prima volta nei 25 anni di storia dell’indice (Rsf), più della metà dei paesi del mondo rientra ora nelle categorie ‘difficili’ o ‘molto gravi’ per la libertà di stampa” e che “il punteggio medio per tutti i paesi e territori del mondo non è mai stato così basso”. La libertà di stampa è in calo in 100 paesi su 180, tra pressioni politiche in crescita – si legge- tendenze autoritarie in aumento e mercato dei media fortemente indebolito.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nell'ultimo World Press Freedom Index 2026 l'Italia passa dalla posizione 49 alla 56

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LIBERTÀ DI STAMPA: L’ITALIA SCIVOLA AL 56° POSTO NEL MONDO Reporters Sans Frontières pubblica il World Press Freedom Index 2026: sette posizioni perse in un anno L’Italia retrocede. E non di poco. Nel World Press Freedom Index 2026 di Rep - facebook.com facebook