Nei parchi aumentano i corridoi ecologici | così si protegge la biodiversità

Tecnicamente, si indicano come "sfalci differenziati": una pratica virtuosa per la protezione dell'ambiente e della biodiversità, inserita a pieno titolo dal Servizio Verde comunale nel piano di manutenzione ordinaria, che consiste nel lasciare veri e propri corridoi ecologici protetti, in cui.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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La capinera, l’uccello cenerino che si può trovare nei parchi e nei giardini italianiLa capinera (Sylvia atricapilla) è un piccolo passeriforme molto comune in Italia, riconoscibile per il canto melodioso e la testa nera dei maschi.

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Taglio selettivo dell'erba nei parchi, anche Carpi introduce lo sfalcio ridotto; Rotta Balcanica, dalla fuga alla dipendenza di psicofarmaci. Il dramma di Adam: A Trento si vendono nei parchi, costano meno di un caffè. Molti non riescono a smettere; In Italia nel 2026 aumentano le tasse di soggiorno: dove si paga di più per pernottare ora; Sicilia: tornano nel 2026 le giornate di ingresso gratuito nei musei e parchi archeologici.

Facevo l’amore nei parchi, al Campidoglio e perfino al Colosseo, che trovai aperto di notte. Anche i vizi, ho vissuto la libertà più sfrenata: così Rupert EverettÈ stato un sex symbol a cavallo tra gli Anni 80 e 90 prima col film cult Another Country (1984) e poi con Il matrimonio del mio migliore amico con Julia Roberts (1994), oggi Rupert Everett ha 66 ... ilfattoquotidiano.it

Sos zecche nei parchi: la guida pratica per genitori (e l'errore da non fare mai durante la rimozione)Torni dal parco e trovi una zecca? Scopri perché ad aprile 2026 ci sono già casi e come rimuoverla in sicurezza senza usare olio o alcol. nostrofiglio.it

Perchè gli Orsi marsicani non aumentano Brxccxnaggio abruzzese diffuso cappillarmente, diretto o indiretto anche agli orsi.... dentro e fuori dei parchi, una usanza che si scopre essere sempre più frequente e comune, e ora dopo f9c9late e gli oramai tristem - facebook.com facebook