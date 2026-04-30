Napoli splendide notizie dall’infermeria | è pronto a tornare contro il Como!

A Napoli, il capitano è pronto a rientrare in campo. Dopo un infortunio al ginocchio subito il 31 gennaio durante la partita contro una squadra toscana, ha trascorso il periodo di recupero lontano dal campo. Ora sarà convocato per la partita di sabato contro il Como. Era assente da undici partite di campionato e torna a disposizione dell’allenatore.

Giovanni Di Lorenzo sarà convocato per la sfida di sabato contro il Como. Il capitano del Napoli torna a disposizione di Conte dopo l’infortunio al ginocchio del 31 gennaio contro la Fiorentina, che lo ha tenuto fuori per undici partite di campionato. Di Lorenzo: il recupero che Conte aspettava. Il difensore azzurro è rientrato in gruppo e rappresenta un rinforzo cruciale in difesa per la trasferta in Lombardia. Dopo l’assenza prolungata, il capitano ritrova il campo nel momento in cui gli azzurri affrontano una delle squadre in risalita della Serie A. Conte aveva già recuperato Rrahmani nelle scorse settimane: prima in panchina contro la Lazio, poi da titolare nella gara con la Cremonese.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, splendide notizie dall’infermeria: è pronto a tornare contro il Como! The Fall of the Dedalus Family | A Portrait of the Artist as a Young Man - Chapter 2(Audiobook) Notizie correlate Napoli, buone notizie dall’infermeria: Rrahmani verso il rientro per la LazioIl finale di stagione si avvicina e per il Napoli arrivano segnali incoraggianti sul fronte degli infortuni. Napoli, brutte notizie dall’infermeria: si allungano i tempi di recupero!Vergara non tornerà per Como: l’infortunio alla fascia plantare del piede sinistro del centrocampista del Napoli si rivela più complesso delle... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ballata Femmenella, tra tradizione, diritti ed esclusione sociale. Intervista ai registi: Il nostro film manifesto delle identità negate; Ospite d'eccezione al Maradona: Geolier sceglie la Curva A per assistere al trionfo del Napoli sulla Cremonese; Musei gratuiti il 25 aprile | scopri le bellezze di Napoli e Campania. Conte riceve uno splendido regalo dopo cena in città: Bello, blu Napoli! | VideoUltime notizie SSC Napoli - Splendido regalo per Antonio Conte, dopo la cena lunedì sera da Tavernetta Colauri, uno dei locali preferiti in città dal tecnico dei partenopei. Conte: tela in regalo da u ... msn.com Napoli dall'addio al sogno scudetto alla conferma del secondo postoFine di un sogno chiamato scudetto, sotto il Vesuvio. I risultati della domenica hanno chiarito che il tricolore - a meno di colpi di scena talmente clamorosi da avvicinarsi al miracolo - prenderà la ... ansa.it Due banditi tentano rapina in banca ma vengono arrestati dai carabinieri in provincia di Napoli - facebook.com facebook Napoli vs Bologna 1 Al via la prima fase di vendita! Promo U30 disponibile Acquista ora: sscnapoli.ticketone.it/catalog x.com