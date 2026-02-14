parma brian eno torna in italia con un progetto artistico diffuso

Brian Eno torna in Italia dopo aver realizzato un nuovo progetto artistico che coinvolge diverse location nel paese. La sua visita arriva a tre anni dal premio Leone d’Oro alla carriera ricevuto alla Biennale di Venezia, e segna il suo ritorno nel nostro Paese con un evento che coinvolge installazioni sonore e visive.

Brian Eno, musicista e compositore britannico inventore della musica d'ambiente, torna in Italia quattro dopo la sua ultima creazione nel nostro Paese e a un triennio di distanza dal Leone d'Oro alla carriera ricevuto dalla Biennale di Venezia. Dal 30 aprile al 2 agosto, la città di Parma ospiterà un progetto artistico diffuso, tra i più significativi del suo percorso creativo, che coinvolgerà il Complesso Monumentale di San Paolo e l' Ospedale Vecchio, che vengono così restituiti alla fruizione pubblica. Nel primo sboccerà " SEED ", progetto artistico che si articola e sviluppa in due fasi: la prima prevede la presentazione al pubblico, per un periodo di circa tre mesi, dell'installazione audio site-specific " Installation for Giardini di San Paolo ", creata da Brian Eno e dalla giornalista e scrittrice turca Ece Temelkuran.

Brian Eno ha portato le sue opere ai Giardini di San Paolo e all’Ospedale Vecchio di Parma, creando un percorso artistico che coinvolge diverse location della città.

In occasione del decimo anniversario della scomparsa di David Bowie, si apre a Roma una mostra dedicata al Duca Bianco, mentre Brian Eno riflette sul suo legame con lui.

