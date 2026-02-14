Parma Brian Eno torna in Italia con un progetto artistico diffuso
Brian Eno, musicista e compositore britannico inventore della musica d'ambiente, torna in Italia quattro dopo la sua ultima creazione nel nostro Paese e a un triennio di distanza dal Leone d'Oro alla carriera ricevuto dalla Biennale di Venezia. Dal 30 aprile al 2 agosto, la città di Parma ospiterà un progetto artistico diffuso, tra i più significativi del suo percorso creativo, che coinvolgerà il Complesso Monumentale di San Paolo e l' Ospedale Vecchio, che vengono così restituiti alla fruizione pubblica. Nel primo sboccerà " SEED ", progetto artistico che si articola e sviluppa in due fasi: la prima prevede la presentazione al pubblico, per un periodo di circa tre mesi, dell'installazione audio site-specific " Installation for Giardini di San Paolo ", creata da Brian Eno e dalla giornalista e scrittrice turca Ece Temelkuran.
Le opere di Brian Eno ai Giardini di San Paolo e all'Ospedale Vecchio
Brian Eno ha portato le sue opere ai Giardini di San Paolo e all’Ospedale Vecchio di Parma, creando un percorso artistico che coinvolge diverse location della città.
Il giorno della morte di Bowie, una mostra per lui, Brian Eno a Roma: la mia vita intrecciata al Duca Bianco
In occasione del decimo anniversario della scomparsa di David Bowie, si apre a Roma una mostra dedicata al Duca Bianco, mentre Brian Eno riflette sul suo legame con lui.
