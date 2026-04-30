Musei gratis a Milano torna ' Domenica al museo' | quali sono e come prenotare

Il 3 maggio si ripete l’appuntamento mensile con “Domenica al Museo”, un’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito a musei, parchi archeologici e altri luoghi culturali statali di Milano. Questa giornata offre l’opportunità di visitare alcuni di questi siti, spesso non aperti di norma al pubblico, senza dover pagare il biglietto. Per partecipare, è necessario prenotare in anticipo, seguendo le istruzioni fornite dai singoli musei.

Domenica 3 maggio, come ogni prima domenica del mese, torna Domenica al Museo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che permette di visitare musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali, alcuni dei quali sono solitamente inaccessibili al pubblico.Quali musei vedere gratis a.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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