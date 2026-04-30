Spesso, durante le faccende quotidiane, ci troviamo a notare macchie di muffa sopra la doccia. Queste zone, di solito poco visibili, si formano a causa dell’umidità elevata e della mancanza di ventilazione adeguata. La muffa si presenta come chiazze scure o nere che si sviluppano sulle superfici umide. Per eliminarla, si utilizza generalmente una soluzione a base di candeggina o prodotti specifici per la pulizia delle superfici umide.

Ci capita più spesso di quanto pensiamo: alziamo lo sguardo per caso, magari mentre ci stiamo asciugando i capelli, e le notiamo lì, sopra di noi. Quelle macchioline scure sul soffitto del bagno, sulla parte alta delle pareti, lungo il bordo superiore del box doccia. La muffa “sopra” la nostra doccia è un classico dei bagni di casa, ma anche uno dei problemi che scopriamo più tardi, perché in alto non guardiamo quasi mai in modo approfondito così spesso. Vediamo insieme perché si forma proprio in quella zona, come pulirla in tutta sicurezza, e quando invece il caso vuole un piccolo lavoretto in più. Perché la muffa si forma proprio sopra la doccia.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Muffa sopra la doccia, perché si forma e come eliminarla

Come eliminare la muffa dalle pareti

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