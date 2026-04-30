Motorola vola in Italia | nuovi Razr e il top di gamma sotto i 450€

Motorola entra nel mercato italiano con il lancio di nuovi modelli, tra cui la gamma Razr e il Moto g87, disponibili a un prezzo inferiore ai 450 euro. La società punta a rafforzare la propria presenza nel settore degli smartphone in Italia, con l’obiettivo di mantenere la crescita del 14% registrata negli ultimi mesi. I nuovi dispositivi sono stati presentati ufficialmente e sono già in vendita nel paese.

?? Cosa sapere Motorola lancia in Italia la nuova gamma Razr e il modello Moto g87. La strategia punta a consolidare la crescita del 14% nel mercato smartphone italiano. Motorola consolida la sua posizione sul terzo gradino del mercato italiano con una crescita del 14% all'inizio del 2026, presentando una nuova gamma di dispositivi che spaziano dai pieghevoli Razr al versatile Moto g87. La strategia del produttore punta sulla chiarezza dell'offerta tecnologica per il consumatore, come evidenziato .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Motorola vola in Italia: nuovi Razr e il top di gamma sotto i 450€ Notizie correlate Motorola Signature: il nuovo top di gamma a 779 euroSabato 14 marzo 2026, ore 13:37, il nuovo Motorola Signature è ufficialmente disponibile per l’acquisto online a partire da 779 euro su piattaforme... Motorola razr e razr ultra 2025 aggiornamento android 16 finalmente disponibilel’arrivo dell’aggiornamento android 16 segna un momento chiave per la linea razr 2025 di motorola.