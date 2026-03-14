Sabato 14 marzo 2026 alle 13:37, Motorola ha reso disponibile il nuovo modello Signature, il suo smartphone di fascia alta. È acquistabile online, in particolare su piattaforme come eBay, con un prezzo di partenza di 779 euro. La presentazione del dispositivo segna un passo importante per la casa produttrice nel segmento di mercato più competitivo.

Sabato 14 marzo 2026, ore 13:37, il nuovo Motorola Signature è ufficialmente disponibile per l’acquisto online a partire da 779 euro su piattaforme come eBay. Questo dispositivo rappresenta la più recente e decisa mossa del marchio americano per conquistare definitivamente il segmento premium dello smartphone, superando i limiti dei modelli precedenti. La domanda cruciale che si pone oggi è se questa volta l’azienda sia riuscita davvero a colmare il divario con i top di gamma assoluti del mercato. Nelle edizioni passate, tentativi simili con modelli Ultra o Edge hanno mostrato compromessi strutturali che ne hanno limitato il successo reale. Con il Signature, invece, l’obiettivo dichiarato è creare un prodotto percepito come di lusso in ogni componente, dal design ai materiali fino all’esperienza d’uso complessiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Motorola Signature: il nuovo top di gamma a 779 euro

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