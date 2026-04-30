A Mosnigo si festeggiano 60 anni di attività del Gruppo Alpini e 35 anni dalla nascita della sede locale. La celebrazione ha visto la partecipazione di numerosi soci e volontari, con un'attenzione particolare alle differenze tra le persone che compongono il gruppo e chi svolge attività di volontariato senza aver prestato servizio militare. La giornata ha rispettato il tradizionale spirito di ricordo e comunità che caratterizza l'evento.

? Cosa sapere Mosnigo celebra 60 anni del Gruppo Alpini e 35 anni della sede locale.. Il presidente Burol ribadisce la distinzione tra soci e volontari senza servizio militare.. Domenica 26 aprile, le strade di Mosnigo hanno ospitato i festeggiamenti per i 60 anni del Gruppo Alpini locale e i 35 anni della sede e del monumento ai caduti in piazza Albertini, con il raduno della Sezione ANA Valdobbiadene. L’evento ha la partecipazione del capogruppo Giuseppe Frezza e delle Penne Nere mosnighesi, insieme ai cinque sindaci dei Comuni che compongono la Sezione. La giornata è stata scandita dalle note del Corpo bandistico di Moriago della Battaglia, mentre l’attenzione restava alta sulle ricorrenze storiche che segnano il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mosnigo, festa storica per gli Alpini: 60 anni di storia e memoria

Notizie correlate

Golasecca: Parole, canti alpini e memoria storica uniti per valorizzare il territorio e le tradizioni locali.Domenica 22 febbraio, presso l’oratorio San Luigi di Golasecca, lo scrittore Mario Alzati e il Coro Alpino La Brughiera si esibiranno in un evento...

Hône, 80 anni di storia: tra memoria e festa per il futuro? Cosa sapere Hône celebra ottant'anni dalla ricostituzione con eventi tra memoria storica e festa patronale.