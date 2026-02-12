Golasecca | Parole canti alpini e memoria storica uniti per valorizzare il territorio e le tradizioni locali

Domenica 22 febbraio, a Golasecca, si terrà un evento speciale all’oratorio San Luigi. Lo scrittore Mario Alzati e il Coro Alpino La Brughiera si esibiranno insieme, unendo parole e canti alpini per celebrare il territorio e le tradizioni locali. La serata vuole mettere in risalto il patrimonio culturale della zona, coinvolgendo la comunità in un momento di condivisione e memoria.

Golasecca: Un Dialogo tra Parole e Canti Alpini per Valorizzare il Territorio. Domenica 22 febbraio, presso l'oratorio San Luigi di Golasecca, lo scrittore Mario Alzati e il Coro Alpino La Brughiera si esibiranno in un evento unico che unisce la forza della parola scritta alla tradizione del canto corale. L'iniziativa, promossa dall'associazione culturale "Parole per Terra" e dal Gruppo Alpini di Golasecca, mira a rinsaldare il legame tra la comunità e il suo patrimonio culturale, offrendo un'occasione di condivisione e valorizzazione del territorio. Un Oratorio al Centro della Vita Comunitaria.

