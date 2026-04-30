Finish Him! | UCI Cinemas lancia promozioni brutali per l’arrivo di Mortal Kombat II

UCI Cinemas ha annunciato nuove promozioni in vista dell’uscita del film “Mortal Kombat II”. L’evento cinematografico riporta sul grande schermo il torneo di combattimento più famoso, attirando l’attenzione degli appassionati. Le iniziative sono state pensate per coinvolgere i fan del franchise, che aspettano con entusiasmo il ritorno delle scene d’azione e dei personaggi iconici. L’uscita del film è prevista nelle sale di tutta Italia nelle prossime settimane.

Il torneo più letale della storia del cinema sta per riaprire i battenti e UCI Cinemas è pronta ad accogliere i fan con iniziative che faranno la gioia di ogni guerriero del Regno della Terra. In occasione dell’attesissimo debutto di Mortal Kombat II, il circuito cinematografico ha attivato una serie di promozioni esclusive legate agli spettacoli previsti dal 6 al 10 maggio. Tutti coloro che acquisteranno il biglietto online sul sito ufficiale per le date indicate riceveranno un character poster esclusivo da collezione, dedicato ai protagonisti di questo nuovo capitolo. Ma le sorprese non finiscono qui: per ogni transazione effettuata sul sito o tramite app, UCI regalerà un codice per riscattare ben 750 “Dragon Krystals” da utilizzare all’interno del videogioco Mortal Kombat 1.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - “Finish Him!”: UCI Cinemas lancia promozioni brutali per l’arrivo di “Mortal Kombat II” Notizie correlate Leggi anche: Mortal Kombat II, la sfida è lanciata: partecipa al #MortalKombatKall per svelare il nuovo trailer Mortal Kombat II, il nuovo trailer preannuncia la resa dei conti per Johnny CageIl nuovo trailer di Mortal Kombat II chiarisce subito le intenzioni del sequel con un focus preciso, correggendo il tiro del primo film e...