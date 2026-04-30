Morire di lavoro 840mila vittime all’anno nel mondo | i dati dell’Organizzazione internazionale sui rischi psicosociali e la situazione in Italia
Ogni anno nel mondo si registrano circa 840.000 decessi legati alle condizioni di lavoro, secondo i dati dell’Organizzazione internazionale sui rischi psicosociali. Queste morti spesso avvengono senza che ci siano infortuni evidenti o coperture mediatiche, e sono legate a fattori come orari prolungati, pressioni sul lavoro e contratti precari. In Italia, la situazione si inserisce in un quadro più ampio di rischi che coinvolgono la salute mentale e fisica dei lavoratori.
Ottocentoquarantamila morti all’anno. Vittime silenziose del lavoro, senza infortuni visibili, senza notizie in cronaca: morti per orari che non finiscono mai, per un capo che umilia, per un contratto che scade ogni tre mesi. L’Organizzazione internazionale del lavoro ha pubblicato il suo primo rapporto mondiale sui rischi psicosociali, “L’ambiente di lavoro e gli aspetti psicosociali. Sviluppi globali e percorsi per l’azione”, e il numero che apre il documento è quello: 840.088 decessi ogni anno riconducibili a tensione lavorativa, mobbing, precarietà, orari prolungati oltre le 55 ore settimanali, squilibrio tra sforzo e ricompensa. Malattie cardiovascolari, depressione, suicidio.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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