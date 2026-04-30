Morire di lavoro 840mila vittime all’anno nel mondo | i dati dell’Organizzazione internazionale sui rischi psicosociali e la situazione in Italia

Ogni anno nel mondo si registrano circa 840.000 decessi legati alle condizioni di lavoro, secondo i dati dell’Organizzazione internazionale sui rischi psicosociali. Queste morti spesso avvengono senza che ci siano infortuni evidenti o coperture mediatiche, e sono legate a fattori come orari prolungati, pressioni sul lavoro e contratti precari. In Italia, la situazione si inserisce in un quadro più ampio di rischi che coinvolgono la salute mentale e fisica dei lavoratori.