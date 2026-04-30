Monte Lussari nuovo rettore | Don Gobbatto guida il santuario

Dal primo giugno, il nuovo rettore del Santuario del Monte Lussari sarà Don Ennio Gobbatto. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime settimane e l’attuale incarico entrerà in vigore con la data stabilita. La nomina riguarda la guida del santuario situato in una zona montana e rappresenta un passaggio importante per la gestione del luogo di culto.

? Cosa sapere Don Ennio Gobbatto sarà il nuovo rettore del Santuario del Monte Lussari dal primo giugno.. Il sacerdote della diocesi di Udine succede al gesuita Peter Lah nel presidio transfrontaliero.. Don Ennio Gobbatto assumerà ufficialmente la guida del Santuario del Monte Lussari il prossimo primo giugno, succedendo al gesuita Peter Lah che si trasferirà a Roma per proseguire i propri studi accademici. La nomina, che coinvolge un sacerdote della diocesi di Udine, segna una transizione pastorale importante per uno dei luoghi più iconici del Friuli Venezia Giulia, capace di fare da ponte tra le comunità friulana, slovena e carinziana. Un percorso pastorale radicato nel territorio friulano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monte Lussari, nuovo rettore: Don Gobbatto guida il santuario Notizie correlate Cambio al vertice nel santuario del Lussari: una nuova guidaUn passaggio che segna una nuova fase per uno dei luoghi più simbolici del Friuli Venezia Giulia. Cambio al vertice nel santuario del Lussari: arriva una nuova guidaUn passaggio che segna una nuova fase per uno dei luoghi più simbolici del Friuli Venezia Giulia. Panoramica sull’argomento Si parla di: Don Ennio Gobbatto sarà il nuovo rettore del Santuario del Monte Santo di Lussari; Mercoledì 6 maggio una preghiera in tutte le Collaborazioni pastorali nel 50° anniversario del sisma. Prevista una suonata di campane. In pellegrinaggio sul Monte LussariPer chi è in cerca di un concentrato di storia, spiritualità e panorami mozzafiato in provincia di Udine, il Monte Lussari è senza dubbio una meta da non perdere. Situato nel comune di Tarvisio, è ... ilgazzettino.it